María Fernanda Véliz se cansó de rogar por el amor de su padre, el cantante Tommy Portugal, y le envió un último mensaje a través de las redes sociales. Tras contar su verdad en ‘Magaly TV La Firme’, el cantante quiso desmentirla, insistiendo en que nunca fue un padre ausente.

Tras el programa, la joven de 20 años le escribió de manera privada, pero el artista la dejó en visto. Ella compartió qué fue lo que le dijo a su padre, poniendo punto final a la controversia.

“No ganas nada haciéndome quedar como si te usé por fama. Tú siempre supiste como me sentía porque te lo dije y es super injusto que digas que soy una mentirosa. Gracias por felicitarme por el reality, pensé que nunca lo harías. Qué pena que haya tenido que llegar a TV para que recién tengas tiempo de hacernos el ADN. Recuerda que a pesar de ser joven y contemporánea con tu círculo, soy tu hija, no un rival. Seguiré mi palabra de dejar de insistirte, y yo sé que en el fondo de tu corazón sabes que no he mentido. Ojalá algún día hubieras podido verme como tu hija. ¡Que te vaya bien siempre!”, escribió Mafer, sin obtener respuesta de su padre.

En otra historia de Instagram refiere que ya no hablará del tema, hasta el día lunes, si es que Tommy Portugal llega al laboratorio para someterse a la prueba de ADN, tal y como prometió que lo haría en ‘Magaly TV La Firme’.

“Ojalá esta vez sí tengas tiempo de llegar”, agregó Mafer.

Instagram Mafer Portugal

“No quiero ni pretendo hacerme la víctima de nada”

María Fernanda Véliz insistió, una vez más, que no está buscando aprovecharse de la supuesta fama de su padre, el cantante peruano Tommy Portugal.

“Solo Dios sabe que estoy hablando con la verdad y desde lo más profundo de mi corazón. No quiero ni pretendo hacerme la victima de nada y mucho menos uso esto como publicidad a mis proyectos (por algo no he subido nada respecto a mis cosas ya planeadas) Para aquellos que dicen que hago esto por fama, no necesité a nadie para lograr todo lo que sola me he venido ganando y creo que es injusto que por ser ‘hija de’ minimicen mi esfuerzo”.

“Lo único que siempre le pedí fue tiempo y amor, y él lo sabe. Yo tengo la conciencia tranquila porque a pesar que dijo públicamente que estaba mintiendo por fama, siempre hable con pruebas y fundamentos. Él sabe cuántas veces lo busqué y sabe cuántas veces le insistí afecto y con eso me basta. Si él realmente siente que nunca falló, queda en su cabeza. Para la familia, espero de todo corazón algún día pueden entenderme y que mi papá deje de vivir en su propia mentira. Él sabe como me he sentido todo este tiempo”.