Giancarlo Scarpati estuvo de invitado especial en el programa Magaly TV: La Firme en donde negó las acusaciones por una supuesta agresión física a su hermana.

El influencer pidió disculpas por las declaraciones que realizó contra su hermana, pero la acusó de agredir a su mamá y también de consumir drogas.

“No soy un santo, Magaly (...) Y si yo soy drogadicto, yo no tengo una hija que depende de mí, una hija de la que yo me encargué junto a mi madre mientras mi hermana la dejó abandonada por tres años, es una calumnia lo que está pasando”, sostuvo el pintoresco personaje.

“Yo no voy a negar que mi hermana y yo nos agredimos, me equivoqué y lo acepto, por estas constantes peleas, mi hermana no es bienvenida en mi casa”, añadió.

A raíz de todo este lamentable suceso, la “Urraca” señalo Giancarlo Scarpati no volverá a participar de su programa tras agredir física y psicológicamente a su hermana.

“Hay una cosa que yo voy a dejarlo aquí porque nos equivocamos con el personaje, aquí termina tu participación en el programa, yo no quiero tener nada que ver contigo. Tu conducta de ayer yo la juzgo por los videos y audios”, concluyo.

