Magaly Medina escuchó las recientes declaraciones de Yahaira Plasencia quien no supo responder si elegiría entre el amor o el trabajo.

La salsera solo atinó a comentar que, según los consejos de su productor, Sergio George, para un artista que forma su carrera es muy complicado tener una relación.

Además, Yahaira dijo ser una mujer empoderada y que si ella era feliz eso haría feliz a los demás.

Sin embargo, estas palabras no fueron pasadas por alto por Magaly, quien habló de la relación que tiene la salsera con Jefferson Farfán.

“Eso es muy cierto, muy pocas personas pueden entender los sacrificios para dárselas de empoderada, ella no necesita de nadie para ser feliz, es cierto pero si fueras tan empoderada hace rato habría mandado volar a Jefferson Farfán porque una mujer que no necesita de un hombre para que le de la felicidad, no resiste tanta humillación como él ha hecho”, dijo.

“Eso de esconderla, de no oficializarla, de llevar a su departamento a chicas, cuando ella estaba de viaje, eso una mujer empoderada, como ella dice, no lo hubiera disculpado absolutamente”, agregó.

