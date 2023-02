Una vez más, las respuestas de Jesus Barco sobre el destino de su boda, están dando de qué hablar y esta vez sucedió en una entrevista de ‘Teledeportes’, donde el futbolista afirmó estar viendo las fechas para casarse; sin embargo, no confirmó nada, despertando las críticas de Magaly Medina.

“¿Su cara es de entusiasmo, su cara es de amor?, no, le tiembla todo desde la pierna”, de esta forma Magaly Medina evidenció la comunicación no verbal de Jesús Barco, recordándole que primero se pone la fecha y luego se consigue el local y demás cosas, no al revés, como intentó excusarse el futbolista.

Tras ver las respuestas y reacción de Jesus, Magaly le recomendó a Melissa Klug aprovechar el tiempo que quiera con su “chibolo”, pero que luego lo deje, porque no es nada serio.

La ‘urraca’ usó su ojo experimentado para intentar revelar el por qué Melissa y Jesus se comprometieron, pero hasta ahora no tienen ni la fecha: “Se emocionó el chibolo impetuoso y compró un anillo y la otra buscó una clínica para volver a tener un hijo”.

