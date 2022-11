Ha pasado menos de un año desde que fueron ampayados siendo infieles en una misma noche a Óscar del Portal y Aldo Miyashiro con ‘Las Fiorellas’, logrando que ambos se alejen por un tiempo de las ‘pichangas’, pero quien continuó defendiendo a los ‘Once Machos’, fue Yaco Eskenazi, quien no dejó de lado su amistad con los polémicos conductores.

La recomendación para el capitán histórico de ‘Esto es Guerra’, llegó en medio de las críticas a Óscar del Portal y Aldo Miyashiro, quienes regresaron a las canchas y al ver a Yaco recibiendo el cariño de sus fans, Magaly dejó un sabio consejo: “Cuidado Yaco, que muchos ojos te están vigilando”.

Al parecer, la ‘urraca’ tendría sus ojos sobre el ‘ex chico reality’, tal y como los tiene encima de ‘Óscar del Portal’, quien afirmó que ya no juega ‘pichangas’ solo campeonatos y cuando abrió su maletera, sorprendió a todos con una sorpresa: “Ni bien abren la maletera y lo primero que vemos es un six pack de chelas. de repente se van a celebrar a otro lado”.

En las últimas semanas, Yaco y Natalie dieron de qué hablar por un supuesto problema en su relación, en el que se los acusaba de no mostrarse juntos en público, pero él ahora hace su mejor esfuerzo para engreír a la Miss Perú, quien agradece su interés.

TE PUEDE INTERESAR