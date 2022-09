No hay sentencia. Magaly Medina aclaró que ella no está siendo investigada, lo que está en investigación es si el ‘ampay’ que le hizo a Farfán es o no violación de intimidad, ya que según los abogados del futbolista, se usó un dron, cuando las tomas dicen lo contrario.

La ‘urraca’ aclaró con pruebas que ella no mandó a nadie a grabar con un dron al exseleccionado con Yahaira Plasencia, ya que no tienen un dron y porque sus ‘chacales’ saben hacer la chamba: “No tenemos dron y las tomas no son de dron, son tomas de esta cámara que tiene alta resolución, 4K, de uso doméstico que además tiene night shot, además el tiro de cámara está de abajo hacia arriba”, afirmó Magaly mientras mostraba la cámara que usaron.

Según Magaly, los abogados de Jefferson estarían buscando cualquier motivo para demandarla, pero en su afán, mienten y los motivos serían que ellos cobran mientras dura el proceso legal: “A veces los abogados demandan para que les paguen su plata”.

