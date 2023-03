El ‘OnlyFans’ y las menciones en redes sociales ya no son los únicos ingresos extras de los famosos peruanos, ya que gran cantidad de ellos ahora venden sus saludos personalizados en dólares, causando la indignación de Magaly Medina, quien afirmó que su labor como famosos, es dar saludos gratis en agradecimiento a quienes los hacen populares.

Tras un informe del programa de la ‘urraca’, en el que se reveló que personajes como Deysi Araujo, La Tigresa del Oriente, Millet Figueroa, Mayra Couto y otros famosos peruanos, cobran cantidades fuertes de dinero por un saludo personalizado, Magaly decidió rajar, al no ver con buenos ojos lo que ellos hacen: “Ahora hay una página donde hay gente que cobra hasta 100 dólares por hacer un saludo, que deberían hacerlo gratis, en agradecimiento, por devolver de alguna manera el cariño que el público te da, con eso no estoy de acuerdo”.

La ‘urraca’ aseguró que hasta con el ‘OnlyFans’ está de acuerdo, ya que es una forma de ganar dinero extra, pero el hecho de vender los saludos a las personas que los hacen famosos con su cariño, no va con ella: “Hasta OnlyFans me parece divertido que lo hagan y que ganen la plata como quieren, pero eso de cobrar por los saludos, no”.

TE PUEDE INTERESAR