Magaly confirma segunda temporada de ‘La Casa de Magaly’: “Nos gustaría hacerla antes de fin de año”

Gracias al éxito de ‘La Casa de Magaly’, Magaly Medina confirma una segunda temporada de su reality a fines de este año. En ese sentido, asegura que le ha dejado muchas enseñanzas a su equipo de producción.

“ Nos gustaría hacerla este año inmediatamente después de culminar esta. Hemos aprendido muchas cosas con esta casa, esperemos hacerla antes de fin de año ”, sostuvo la conductora de TV a Trome.

Asimismo, la periodista de espectáculos confiesa que los actuales participantes harán revelaciones que sorprenderán a los televidentes.

“El destape de la Retiz es solo el principio, no han escuchado nada, todavía falta, estamos al principio. Ella dice que solo fue ese beso, el del ampay con Miyashiro, esperen todavía, pronto habrá más novedades que los van a sorprender. Esta casa tendrá más destapes ”, añadió la ‘Urraca’.

Magaly le responde a Nicola Porcella luego que denunciara seguimiento por parte de su producción: “Que no se desubique”

La conductora de televisión Magaly Medina desmintió las acusaciones de Nicola Porcella, quien afirmó en sus redes sociales que ella había enviado a un reportero a México para seguirlo y saber qué hace luego de su participación en el reality “La Casa de los Famosos”.

“Que no se desubique, que ese fue uno de los problemas que le causaron todas las cosas que hizo por acá, que no se desubique y no se alucine Nicola Porcella. Esto de la fama es una cosa que a veces solo dura cinco segundos, ¡cuidado!, que lo aproveche bien, pero que deje de alucinarse”, expresó Magaly Medina para Trome.

Luego continuó con: “Yo, con las justas tengo plata para hacer mi casa, ahorita, estoy preocupada en conseguir el dinero para hacer otra casa como para estar pagando por alguien y seguirlo fuera de nuestras fronteras, no gracias. Así que no tengo a nadie destinado fuera de aquí para seguirlo, hay personajes más interesantes que me gustaría seguir”.

