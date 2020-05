La periodista Magaly Medina se fue en contra de Josimar luego de ver como rajaba de ella a través de una transmisión en vivo con el salsero Tito Nieves.

Josimar le dijo a su famoso colega: "a mí no me gusta lo que hace esa señora en televisión pero lamentablemente es su trabajo y yo la entiendo".

Ante esto, la ‘urraca’ no se quedó callada: “se vende como una ángel y los periodistas somos amarillos”.

“Que poca resistencia a la crítica tienen algunos artistas. Se hacen más grandes, menos toleran la crítica, solo quieren elogios. Por eso a veces los famosos se rodean siempre de chupes, ese es el caso de Josimar, cree que los periodistas somos sus chupes y le tienen que rendir pleitesía”.

“La cuestión es que no querramos aparentar una cosa que no somos. No vamos a aparentar ser unos angelitos cuando no lo somos. No vamos a aparentar ser buenos padres, cuando no lo somos”, añadió.

“De esto se trata la crítica que tanto le molesta, se trata de revelar esa hipocresía que existe en esta gentita media famosa”, finalizó.

