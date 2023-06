La ‘urraca’ comenzó su programa anunciando que su reportera y jefa de piso no estaba presente en la emisión de hoy debido a que fue víctima de una fuerte agresión física a cargo del papá de Samantha Batallanos, quien le habría dado una patada tan fuerte que la dejó con descanso médico.

“Mis reporteras han tenido que sufrir ataques de muchos patanes que hay en la farándula, luego les mostraré las imágenes del Padre de Samantha Batallanos”, de esta forma es como la ‘urraca’ anunció lo que pasó, añadiendo que la víctima esta vez fue su reportera Nataly Julca.

Según contó Magaly, no hubo motivos para que el papá de Samantha agreda a su reportera: “No tolero, no entiendo cómo un hombre, un señor mayor y sin mayor provocación ni motivo, le pegue un patadón a mi reportera que solo hacía su trabajo”.

