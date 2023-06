Kurt Villavicencio, conocido como Metiche, expresó su indignación al conocer las pruebas presentadas por el doctor Fong en relación al caso de Maricielo Effio y su denuncia pública por presunta mala praxis. Estos hechos generaron gran controversia y fueron discutidos en el programa Préndete.

Maricielo Effio ha sido noticia recientemente debido a los problemas físicos y emocionales que ha experimentado tras someterse a una operación con el doctor Fong, que resultó en un abdomen deformado debido a la presencia de fibrosis en su cuerpo. La actriz ha presentado pruebas a través de diversos medios de espectáculos para respaldar su denuncia y ha manifestado su intención de demandar al médico por evadir sus mensajes y no asumir responsabilidad por su actual estado de salud.

Ante estas acusaciones, el cirujano, conocido por realizar operaciones en canje con diversas personalidades del mundo del espectáculo, ha salido a dar su versión de los hechos. Durante una transmisión en vivo desde la cuenta oficial de su clínica en Instagram, el doctor Fong hizo referencia a la historia clínica de Maricielo, señalando que la paciente acudía a sus controles sin usar la faja recomendada, no asistía a las sesiones de masajes y drenajes necesarios, y mostró una serie de fechas resaltadas en rojo que correspondían a las citas a las que Effio no acudió.

“Yo tengo la historia clínico donde se registra que la paciente venia a sus controles sin su faja, donde a la paciente se le decía que por favor hay que ajustar esa faja y no la ajustaba, donde la paciente no venía a sus sesiones de masajes y drenajes. Lo que esta en rojo son todas las fechas que no vino (...) Es un montón de sesiones donde ella no venía. ¿Qué puedo hacer al respecto? ¿Estresarme?”, afirmó el médico en cuestión.

Kurt Villavicencio no pudo evitar sorprenderse al ver las pruebas del cirujano y calificó las acusaciones como “fuertes”, resaltando que el doctor Fong mostró todas las citaciones a las que Maricielo Effio no asistió, reflejadas en las rayitas rojas destacadas por el médico.

TE PUEDE INTERESAR