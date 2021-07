Magaly Medina criticó duramente a Yahaira Plasencia por no cantar en vivo en los Premios Heat 2021. Recordemos que la salsera viene recibiendo muchos cuestionamientos por usar playback para cantar por primera vez en una premiación internacional.

El hecho se reveló cuando la “reina del totó” y el productor Sergio George realizaron una trasmisión en vivo en Instagram donde se evidenció que la salsera no cantó en vivo durante su presentación en la ceremonia.

“Todo el mundo dice ‘por qué no cantaste en vivo’. Porque me dio la gana (…) Cuando son premios, todos los artistas usan playback, yo quería enfocarme más en el show”, afirmó Yahaira durante una conversación con Sergio George.

Sin embargo, tras escuchar esta respuesta, la “Urraca” no se quedó callada y arremetió con todo contra la popular “Patrona”.

“Los grandes, los talentosos lo pueden hacer, no hay pretextos. No dicen ‘no pues, es que tengo que bailar y tengo que cantar’. No, un artista completo lo hace. Lo hace porque es su obligación para con el público”, indicó Magaly.

“En un escenario tú tienes que dejar la última gota de tu sudor y de tu esfuerzo. Es lo que distingue de los mediocres a los que alcanzan la cima”, añadió.

