Luego que Melissa Paredes deslizara la posibilidad de que su hija pase por cámara Gesell en medio de la disputa que mantiene con Rodrigo Cuba por la tenencia de la menor, Magaly Medina arremetió contra la actriz al considerar que continúa exponiendo irresponsablemente a la niña.

“Ella amenaza con que su hija tendría que pasar por la cámara Gesell si ella inicia un juicio en el Poder Judicial. A mí esto me suena a chantaje, esto me suena a ‘haces lo que yo te pido o quién va a pagar las consecuencias va a ser la niña’. Me parece tan irresponsable de parte de Melissa lanzar una bomba así”, señaló la ‘Urraca’.

Fiel a su estilo, la conductora de ATV continuó criticando a la influencer, a quien acusó de intentar coaccionar al futbolista utilizando como arma a la única hija que tienen en común.

“Las personas que chantajean a otras realmente les tengo tan poco respeto, a Melissa Paredes yo no le tengo ningún respeto, me parece que su calidad moral y humana no vale ni un peso. Esto me parece una locura, de verdad no tiene sangre en la cara ¿por qué meter a una niña?”, arremetió.

¿Qué dijo Melissa Paredes?

La exchica reality habló para las cámaras de “Amor y Fuego” para desmentir que la psicóloga Lizbeth Cueva esté involucrada en su conciliación, y para aclarar que su hija sólo sería evaluada por un especialista vinculado al Poder Judicial en cámara Gesell.

“Esa es una gran mentira. Para empezar, el psicólogo que le tocaría pasar (a mi hija) sería en una cámara Gesell, sería el Poder judicial. Yo creo que se aterran de que mi hija pase por eso, pero si es necesario tiene que pasar (por la cámara Gesell) y tiene que hacerse las cosas como son lamentablemente”, señaló.

