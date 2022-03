Aclarando todo. Magaly Medina salió en defensa de Dalia Durán, aclarando que ella no tocó ni un solo dólar de los 10 mil dólares que le donaron las hijas de ‘Andrés Hurtado’, además explicó cómo se dividió ese dinero para saldar deudas de la cubana y el cantante ahora preso.

La ‘urraca’ comenzó revelando que el dinero de la donación lo recibió el programa que ella conduce: “Dalia Durán no recibió de esos diez mil dólares ni un solo dólar, toda la cantidad que las hermana Hurtado dieron, se lo dimos mediante carta notarial y se lo dimos a la persona que ella y Jhon Kelvin le adeudaban varios meses de renta impaga”.

Magaly aclaró que era necesario pagar las deudas que Dalia tenía, por ello evitaron dárselo a la cubana, así ella no evadía sus compromisos: “No se lo dimos a ella justamente para evitar que ella no cumpla con los compromisos que habían adquirido antes“.

Según la ‘urraca’, sobró una cantidad de dinero luego de saldar la deuda con la antigua arrendataria de Dalia y Jhon Kelvin y quien lo usó, fue Andrés Hurtado, pero lo utilizó en Dalia: “El resto, fue que ‘chibolín’, osea que Andrés Hurtado, le alquiló un departamento y se lo pagó por la cantidad de seis meses adelantado, donde ella estuvo viviendo hasta hace poco, al no tener para mantenerse ahí”.

