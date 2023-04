A pocos días de cumplir 10 años de matrimonio y con un tercer hijo en camino, Paolo Hurtado sacó los pies del plato con Jossmery Toledo sin importarle nada y tras el escándalo del ampay, su esposa, Rosa Fuentes, tuvo que irse del Perú para evitar ser afectada por el escándalo.

“La esposa se tuvo que ir a los Estados Unidos, tuvo que salir de acá por la vergüenza, por alejarse de todo este escándalo y ella es como si celebrara que la esposa se haya ido y que haya dejado al jugador solo”, de esta forma es como Magaly Medina desaprobó la actitud de la expolicía, quien celebró su cumpleaños a lo grande.

Pero las críticas no quedaron ahí, ya que Magaly despotricó contra Jossmery Toledo, quien no pidió disculpas por lo sucedido y muy por el contrario, está haciendo como si no pasara nada: “Si tú acabas de trampear con un hombre casado y con la mujer embarazada, cómo tienes la cara para lucirte así”, pero no le restó culpa a él, quien era el que tenía mucho más que perder e igual cometió el pecado.

TE PUEDE INTERESAR