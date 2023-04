La periodista Magaly Medina volvió a arremeter contra Jossmery Toledo, quien no tuvo mejor idea que celebrar su cumpleaños número 31 con un tremendo tonazo la noche del 30 de marzo de 2023. En esta ocasión, la conductora de “Magaly TV, La Firme” desató su furia contra la expolícia en retiro por ‘estar como si nada’ tras el ampay con Paolo Hurtado.

La “Urraca” llamó “sinvergüenza” a la extombita y consideró que es una mujer “vulgar y sin escrúpulos” por salir con hombres casados.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre fiesta de Jossmery Toledo?

“¡Qué nivel de descaro! Ella siente de que lo que ha hecho es para darle una medalla. Ella celebró su cumpleaños a todo dar y feliz de la vida, como retando a todo mundo y diciendo ‘miren, a mí nadie me va a quitar estar feliz de la vida’. Como si estuviera celebrando el ampay (...) Si estabas trampeando con un hombre casado y que además tenía a la mujer embarazada. ¿Cómo tienes la cara de lucirte así? Es como decirle a todo el mundo ‘no me interesa lo que ustedes piense’” , criticó Magaly Medina en un inicio.

“Las críticas no le importan y ella parece ser una mujer bastante sinvergüenza. Creo que otra mujer estaría un poco más avergonzada y haría una vida un poco más discreta, porque finalmente lo que una persona tiene que cuidar es la reputación (...) Es un comportamiento bastante vulgar de Jossmery, y habla pues de una persona que no tiene escrúpulos, no tuvo escrúpulos para aceptar los coqueteos y galanteos de un hombre casado que tiene una mujer embarazada en casa” , agregó.

