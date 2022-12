Demostrando su madurez y gratitud, Magaly Medina decidió reconocer y celebrar la opinión de Rodrigo González en contra de John Kelvin y Lucho Cáceres, quienes estarían en contra de la ‘urraca’ por ampayarlos.

“Debo agradecer las palabras de Rodrigo González, porque nosotros entre comunicadores debemos solidarizarnos, a pesar de que en nuestro medio todos están muy divididos”, de esta forma, Magaly Medina reconoció a ‘Peluchín’, afirmando que los maltratadores a los que ella desenmascaró, se están uniendo en contra de ella.

Una de las frases que más identificó a Magaly Medina y emitida por Rodrigo González, sería esta: “Magaly tiene el mejor abogado, que es el mismo que tengo yo y segundo, la televisión no es de eso, ahora se junta toda esta horda de damnificados a mezclarse entre maltratado”.

Magaly Medina afirmó que no es la primera vez que intentan hacer un grupo en contra de ella, pero que esta vez no la agarrarán con los pantalones abajo, como cuando fue a prisión: “Le agradezco a Rodrigo González su solidaridad cuando habla así y tiene razón cuando dice que hay gente que busca revancha, no justicia, es gente que siempre quiso que el público me abandonara, que deje de hacer esto, porque la verdad es algo que duele”.

