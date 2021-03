Magaly Medina utilizó unos minutos de su programa para responder a las acusaciones que hizo Aída Martínez en sus redes sociales.

La modelo arequipeña dijo en una trasmisión en vivo que ella solo busca ayudar a los emprendedores peruanos mediante sus redes sociales, y que eso no es ‘estafar a la gente’.

“Ha nacido una nueva ‘vistima’. Lo más fácil siempre es victimizarse cuando no se tiene argumento. Cuando se trata de la farándula me importa un pepino si me quieren o me dejan de querer”, aseguro la ‘Urraca’.

“Lo malo de meterse con bataclanas, y me pasa también con otra bataclana que aparece en el programa de Ethel Pozo es que tienen un nivel intelectual, tienen un cerebro del tamaño de un frijol, entonces no piensan y atacan de lo más burdo, de lo más chabacano, a nivel del piso”, añadió Medina.

Cabe indicar que Magaly Medina cuestionó duramente a Aída Martínez por vender productos bamba asegurando que hasta el cantante Maluma los utiliza.

