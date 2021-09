¡SOLIDARIA! Magaly Medina se tomó unos minutos de su programa para revelar que volvió a San Juan de Lurigancho para brindar ayuda a los vecinos del distrito, quienes se han visto afectados por el prolongado corte de agua.

Durante la última edición de ‘Magaly TV, La Firme’, la figura de ATV reveló que cumplió con su promesa a los vecinos de SJL. Es que la presentadora llevó cinco cisternas más de agua para las personas que no habían logrado beneficiarse de la ayuda que llevó.

“Hoy día cumplimos con la promesa que le hicimos a las madres de la zona de SJL donde estuvimos ayer y les llevamos 5 caminos cisternas, lo que les habíamos prometido para las zonas más alejadas”, contó Magaly.

Asimismo, la ‘Urraca’ señalo que su intención no es entrar en política, y que sus acciones solo eran de cuestión personal.

“Se los pongo porque lo que prometo, lo cumplo. Esto no es politiquería barata, yo no aspiro a ninguna curul, yo no espiro a ganar votos, absolutamente nada. Esto es una cuestión personal”, añadió.

Vale indicar que Magaly Medina aseguro que continuará realizando labores de ayuda social en los barrios más necesitados de Lima junto a su esposo, el notario Alfredo Zambrano.

