Magaly Medina no dudó en defenderse en su programa de los los comentarios de Alejandra Baigorria quien dijo que la periodista la “chancaba”. “No es chancar, es criticar. ¿No ves que eso es lo que hacemos acá siempre? Criticamos tanto como nos criticamos mutuamente entre canales, prensa. ¿No has visto? Ese es el deporte nacional. La única con un programa que por lo menos rebota soy yo, entonces todo el mundo se siente ofendido”, expresó.

La figura de ATV aseguró que la guerrera no debería “ponerse a lloriquear” y le recordó los cuestionamientos que ella misma recibe, para luego hacer una analogía con el Chavo del Ocho. “¿Acaso yo me pongo a lloriquear cuando otros me critican a mi todo el rato? ¿Qué hago yo? ¿Acaso me voy a una esquina como el Chavo del Ocho? ¡No puedo! Ni siquiera puedo cometer un error al aire, porque acá la gente que trabaja conmigo me trolea”, indicó.

LE RECUERDA A SU EX AMIGA MACARENA VÉLEZ

Tras sacar cara por su programa, Medina aprovechó para recordarle a la “Gringa de Gamarra” a su “mejor amiga” Macarena Vélez y le aconsejó “chapar con su ex”, Said Palao, “de manera más recatada la próxima vez”.

“Ahhhh pero si ella va, y se chapa a Said, que era el enamorado de su mejor amiga. ¿Por qué nosotros no lo podemos contar? ¡Habrá visto! La próxima hazlo bien recatadita para que no te veamos”, acotó.