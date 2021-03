La periodista Magaly Medina opinó sobre el último “En Vivo” que hizo Jefferson Farfán con su compañero de la selección peruana Jefferson Farfán.

Medina aseguró que a Jefferson Farfán le gusta hablar de su vida privada, sino no habría estos “En Vivo”.

“A Farfán le gusta, le gusta hablar de su vida privada. Que luego cuando nosotros mencionamos algo de su vida privada diga, no por favor, por qué me tomaron estas fotos, por qué invaden mi privacidad, ay por favor”.

En ese sentido le pidió que luego no se esté quejando cuando el periodismo de espectáculos esté opinando sobre su vida privada. “No hay una concordancia entre lo que dice y lo que hace en su vida particular. Le encanta porque sino no estaría haciendo esto”.

“Que recuerde que cuando hizo su trasmisión con Paolo Guerrero, habló de su vida personal, de la vida personal de Guerrero, contó con quien estaba viviendo en esa casa de Rusia. Así que cuando uno abra la puerta de su casa, uno debe aguantar porque somos personas mediáticas. Que tan humanos somo”, también recordó la “urraca”.

Finalmente, Magaly Medina llamó “Negro” a Jefferson Farfán, tal como lo hizo Luis Advíncula. “Negro no hay que quejarse después, porque así el dice Advíncula, negro, así que negro no hables de tu vida privada si no quieres que el resto hable”.

