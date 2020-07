Magaly Medina reveló que desde hace varios meses sabía que Karina Rivera había iniciado un romance con Alejandro Rodó, pues la esposa de este señor acudió a su programa para que la ayuden a descubrir una supuesta infidelidad.

Tras escuchar la defensa de Karina, quien afirma no haberse metido en ninguna relación, la “urraca” comentó lo siguiente:

“Puede ser tu mejor amigo, pero sin embargo ese hombre está casado con otra, vive con otra. O sea, tú no tienes más derechos que la esposa. Los amigos están en un lugar y la esposa es la familia. La esposa, los hijos y el hogar conyugal es uno; Karina Rivera tiene que darse cuenta de eso”.

Magaly Medina también dijo que Karina Rivera debió pedir a su novio que le demuestre que estaba separado: “Una mujer que se aprecia, una mujer que se quiere, una mujer empoderada no dice ‘ay, ya pues, soluciónalo’. No, tú me vienes acá libre, papelito manda, dónde está tu separación legal”.

Asimismo, la “urraca” advirtió que el karma podría llegar para la conductora y su novio.

“Todo mundo tiene derecho a rehacer su vida, pero yo creo que nadie basa su felicidad en el llanto de otras personas. Eso no está bien porque finalmente esas lágrimas, a la larga, van a ser un karma que te va a perseguir, un karma que de alguna forma u otra la vas a pagar”, sentenció.

