La periodista Magaly Medina decidió enviar un mensaje de superación este domingo y habló sobre el éxito y el arduo trabajo que hay de por medio.

Medina recordó que desde niña siempre soñó con tener éxito, pero nada de lo que hoy tiene es suerte, sino producto de mucho trabajo.

“Yo digo que sí, soñé con el éxito. Yo fui una soñadora de niña, no sabía cuales porque era muy chica, pero definitivamente los soñé y los perseguí locamente con constancia, disciplina y trabajo”.

Magaly Medina señaló que llegar a la cima es fácil, pero mantenerse es lo difícil. “¿Ustedes creen que me regalaron 100 bolsas de suerte? Esto no es una lotería, un juego de azahar. Esto es trabajo. Menudo sudor que me ha costado. Llegar a la cima no es fácil, mantenerse tampoco porque todos te tiran piedras para bajarte, como si lo hacen mis odiadores”.

La periodista también recordó que siempre hay persona que le recuerdan lo poco agraciada que era, sin embargo a ella no le afecta, pues como luce hoy es producto de su dinero. “No ven que me dice que si me operé, que era fea y qué..si con mi plata, con mi éxito, hago lo que me da mi reverenda gana, si me lo he ganado”.

Finalmente acotó: “Lo que yo puedo decirle al resto es que chambeen, trabajen, descubran para qué son buenos, en qué sirven, para qué tienen talento, lo importante es descubrir para que tienen talento. Nunca pierdan de vista a donde quieran llegar. Nada en la vida es fácil y regalado”.

