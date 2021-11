Magaly Medina decidió responder los cuestionamientos de Micheille Soifer, quien arremetió en su contra luego que se burlara de sus conciertos callejeros en el Callao. Fiel a su estilo, la popular ‘Urraca’ le contestó.

“Me dicen que hay una arañada, herida, que me ha dedicado no sé cuantos minutos de un programa de radio a defenderse. Dice que por qué voy a Miami, por que quiero. ¿Algún problema con eso?”, respondió la presentadora de espectáculos.

La conductora de “Magaly TV: La Firme” se burló nuevamente de la popular ‘Michi’, y la instó a tomar las críticas de la mejor manera. “(Dice) Que por qué no voy a Huacho a veranear, por qué no quiero. Porque me gusta más el mar de Miami que el mar de Huacho. ¿Algún problema?”, acotó a modo de broma.

Medina continuó arremetiendo contra la cantante por cuestionarla por no visitar su tierra natal ubicada al norte de Lima. “Soy de Huacho, vacacioné hasta los 16 años en Huacho en sus playas, y luego cuando me da la gana ir a huacho voy a huacho. No le paso la voz a la prensa para que me siga, finalmente yo voy donde me da la gana”, refirió.

Le recuerda escándalos:

Sobre el alejamiento de Micheille Soifer de los escándalos, Magaly Medina le recordó a la cantante que éstos fueron provocados por ella misma.

“Los escándalos los has hecho tú, y tus escándalos los has hecho precisamente por escoger a cada vago para tener de novio, y de eso no tenemos la culpa. 15 años en el mundo artístico, pero casi todos plagados de escándalos por los benditos novios que se ha metido”, arremetió.

