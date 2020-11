Magaly Medina cuestionó el comunicado de prensa que Michelle Soifer lanzó en sus redes sociales descartando un vínculo amical con el empresario israelí Gil Shavit.

En el programa “Magaly TV La firme”, la “urraca” minimizó el regreso de Michelle Soifer a los escenarios, afirmando que durante años se dedicó más a los escándalos que a trabajar con disciplina en este ámbito.

En ese sentido, comparó el nuevo intento de internacionalización de Michelle Soifer con el que otras cantantes peruanas han tenido y que, lamentablemente, todavía no han logrado.

“Le deseo un gran éxito porque miren, ni Yahaira con el famoso Sergio George ha logrado hasta ahora la famosa internacionalización y lleva ya varios años y bastante de inversión y todavía no lo logra. Leslie Shaw está pataleando en Estados Unidos tratando de hacerse de un nombre, Daniela Darcourt le lleva un poco de rezago porque no tiene capital, se necesita como para moverse más como ella quisiera, no tiene un súper productor como Sergio George a su costado. Ahí vemos a Emilio Jaime que su padre está que le financia la carrera con miles y miles de dólares de inversión”, señaló Magaly Medina.

“Todos quieren convertirse en los nuevos Malumas, en las nuevas Karol G, en las nuevas Greyci, pero eso cuesta mucho trabajo, hay muchos ingredientes que tienen que converger para hacer de una persona un éxito”, agregó.

“Acá hay mucha gente que lleva años de años trabajando para abrirse un camino en el mundo de la música. Michelle Soifer no, Michelle Soifer se la ha pasado más en los escándalos, con los enamorados que ha tenido, que dedicada al mundo de la música”, sentenció.

