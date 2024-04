En la última edición del programa de Magaly Medina, se mostraron imágenes de diversos faranduleros asistiendo al concierto de Karol G, entre ellos, Pamela López quien cantó a viva voz “saber que hora, tú te estás vacilando con otra” y otros temas más de la Bichota.

Por ese motivo, Magaly no dudó el criticar a la aún esposa de Christian Cueva: “Me ha llamado la atención que ya se regresó de Europa; Pamela López y ella era una de las que cantaba y gritaba y coreaba las letras de la Bichota, que de Bichota no tiene nada.”

“A veces el artista no vuelve”, dijo Vanessa López luego de ver a Karol G mientras su hija estaba internada

A través de sus redes sociales, Vanessa López rompió su silencio y explicó por qué se fue al concierto de Karol G el fin de semana pasado, a pesar de que su hija estaba hospitalizada debido a un problema de salud.

La expareja de Tomate Barraza aseguró que estuvo toda la semana al lado de su hija y fue al show de la colombiana solo por unas horas, por insistencia de sus padres, que se quedaron al cuidado de la menor.

“Fui al concierto de Karol G porque tenía unas entradas que tenía hace muchísimo tiempo. Ustedes saben que a veces el artista no vuelve a venir y bueno, yo la verdad ya no iba a ir, les había dicho a mis amigos que mejor me quedaba” , fue contando Vanessa López.

Luego continuó con: “mi mamá sabía de eso y me llamo, me dijo ‘anda, has estado del domingo al viernes con la bebe, anda, distráete, báñate, haz tus cosas, y yo me quedo con tu papá, cuidando a la bebe’”.

Vanessa dejó en claro que, demoró en salir del concierto, pero que, cuando llegó a la clínica, sus papás estaban esperándola.

“Terminó el concierto, me demoré en salir, pero mis papás me estaban esperando en la clínica”, comentó López.

En su video publicado en sus historias de Instagram, Vanessa López señaló a Tomate Barraza como la persona detrás de intentar dañar su imagen ante la opinión pública. Además, reveló Expresó su descontento que el cantante solo estuvo presente durante 15 minutos junto a su hija en el hospital y luego le tomó una fotografía, que posteriormente compartió en sus redes sociales, intentando proyectarse como una figura responsable.