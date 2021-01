Magaly Medina arremetió contra Sigrid Bazán luego de mostrar como la candidata Rosangella Barbarán de Fuerza Popular, le recordó que nunca defendió a los trabajadores de La República cuando fueron despedidos.

“Como Sigrid Bazán va a defender los derechos laborales si ella era la novia del hijo del dueño, ella tenía su canal ahí, era casi casi la princesa inca. Eso hubiera hablado de ella que es una izquierdista de corazón, pero nunca se le escuchó decir nada en apoyo a trabajadores de la República”, dijo Magaly Medina.

Seguidamente mostró otra parte del debate en que Rosangella Barbarán le recordó a Sigrid Bazán que ella se atiende en clínica y no puede hablar del sistema de salud.

“Es muy fácil hablar desde nuestra zona de privilegio. Sigrid me está hablando de salud, cuando se atiende en clínica y yo debo hacer cola en la posta, entonces no podemos hablar de lo que desconocemos (...) La gente no va al privado porque quiere endeudarse, va porque quiere salvarse la vida”, fue lo que dijo la candidata.

Tras escuchar esto, Magaly Medina agregó: “Recién se está ensuciando los zapatos, antes no conoció la realidad verdadera de los habitantes de nuestro país. Ella siempre estaba posteando los hoteles de lujo, es que ustedes no conocen esta parte de Sigrid Bazán. Hay ustedes dicen que soy una ardida, pero no. Ella posteaba sus viajecitos, su vida de rica, y esa chiquita Rosangella Barbarán se lo recordó”.

“Si tú nunca te atendiste en una posta, como muchos sí lo hechos hecho, mejor no hables, chitón, quédate callada”, finalizó Magaly Medina.

