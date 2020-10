Magaly Medina se burló de las recientes declaraciones de Yahaira Plasencia, quien el último martes 27 de octubre anunció su soltería y confirmó el distanciamiento con el futbolista Jefferson Farfán.

La periodista de espectáculos opinó que desde el momento que retornó la salsera al Perú, tras convivir con Farfán en Moscú, ella ya estaba soltera.

“Esta soltera hace rato, hasta creo que su soltería empezó en Rusia”, comentó la ‘urraca’.

Magaly consideró que ahora no le queda de otra a la ‘reina del totó’ que pensar en su carrera musical. Como se sabe, Yahaira Plasencia dijo que - debido a la pandemia - tuvo que reevaluar sus prioridades.

“'Estoy enfocada en mis cosas', dice ella... ¡ay! ¿qué le queda no? jajaja. O sea tuvo que pasar una pandemia, tuvo que venir el COVID para que recién supiera que quería hacer en la vida (...) alguien le preguntó donde hizo esta reflexión en que lugar de Moscú lo hizo”.

“¡Cuál cariño si te dejó con las maletas en la puerta de tu casa y se fue! (...) Es como si no le quedara más remedio a ella que después de todo el tiempo que le ha dedicado a esta relación, incluso que no fuera oficialmente la enamorada, ahora dice ‘todo bien’ (...) ahora está enfocada en su carera musical cuando nunca debió descuidarla porque la relación con Jefferson Farfán no era una relación que se diga que tenía futuro”, sentenció Magaly.

¿Qué dijo Yahaira Plasencia sobre ruptura con Farfán?

“Ustedes saben que hay mucho cariño para él y para su familia. Yo estoy tranquila, muy tranquila con mi trabajo, enfocada en mi carrera. Ahora mi prioridad soy yo”.

“Estoy viajando a Colombia, luego regreso a Miami y vuelvo para mis conciertos, así estoy de full... Yo le deseo lo mejor a Jefferson, que le vaya muy bien, tengo mucho aprecio a él y a su familia. Cada uno está por su lado, él en sus proyectos y yo en los míos”, manifestó.

TE PUEDE INTERESAR