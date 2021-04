La periodista Magaly Medina quedó en shock con la fotografía que Gino Assereto publicó donde aparece completamente desnudo. De acuerdo a la “urraca”, el hermano de Jota Benz habría cambiado mucho a raíz de su separación de Jazmín Pinedo, pero todavía tendría esperanzas de retomar esta relación.

“Ella (Jazmín) lo alienta, se van de fin de semana juntos (...) siempre en una pareja hay uno que está más entusiasmado, más enamorado que el otro y puede ser el caso de Gino, que de repente, en el fondo de su ser, todavía anida esperanzas de volver a conformar una familia con Jazmín Pinedo, y ella un día lo quiere, otro día no lo quiere, un día le dice ven acá otro día mejor fuera de acá”, explicó Magaly Medina.

De acuerdo a Magaly Medina, Gino Assereto está cada día “más flaco, más ojeroso y ahora con el pelo pintado tratando de llamar la atención”. Además, afirmó que el participante de “Esto es guerra” todavía “no se encuentra a sí mismo”.

“Debe ser algo confusa esa situación donde ambos son padres, de repente todavía ahí, no sé si ambos pero creo que más él, guarda en el fondo de su corazón esa esperanza de volver con la madre de su hija, de volver a ser una familia como eran antes y de alguna forma u otra ella colabora con esa ilusión”, dijo la periodista.

Magaly Medina también opinó que Gino Assereto no se habría dado la oportunidad de intentar rehacer su vida: “Yo lo veo al pobre hombre tan confundido (...) parece que él no ha superado esta situación, vive pendiente de la hija, vive pendiente de la ex mujer, no ha hecho una vida propia, no ha buscado su propio camino”.

VIDEO RECOMENDADO

Hija del “Cholo Jacinto” fue capturada por la Policía por presunta estafa

Hija del "Cholo Jacinto" fue capturada por la Policía por presunta estafa

TE PUEDE INTERESAR