La periodista Magaly Medina no se quedó callada tras las recientes declaraciones de Martín Vizcarra durante una entrevista con Canal N, donde continuó con su versión de que él no sabía que había sido vacunado con dosis extras de Sinopharm pese a que fue desmentido por Germán Málaga.

“Hablando de payasos de la farándula... hablemos de uno que realmente no merece mayor respeto”, dijo la “urraca” durante su programa.

“Acabo de ver cuando la periodista Albina Ruiz de Canal N entrevista vía telefónica al candidato Martín Vizcarra. Miren lo que le preguntó y miren qué atrevido se puso el candidato Vizcarra con la periodista todo porque le preguntó una que es un cuestionamiento lógico que todos nos hacemos”, explicó Magaly Medina.

Tras escuchar las respuestas que Vizcarra dio a la periodista porque le preguntó si Richard Swing se había vacunado, Magaly Medina dijo que el expresidente hacía un papel de “víctima”:

“Qué barbaridad, hay gente que no tiene sangre en la cara. Sentirse ofendido por una pregunta, no hay pregunta mal hecha sino pregunta mal respondida. Y ahí él dice que la periodista le está haciendo una insinuación que es una falta de respeto y no, las preguntas no son falta de respeto, son solo preguntas a las que uno tiene derecho de contestar: negar o afirmar algo. Pero él se va por las ramas y se hace el papel de ‘vístima’, que es muy común en este país hacerse las ‘vístimas’. La periodista Albina Ruiz lógicamente y en todo su derecho le pregunta si se vacunó su esposa, si se vacunó el hermano, si se vacunó también -se olvidó creo la periodista- la amiga del hermano, entonces alguien que acudía a Palacio de Gobierno como Richard Cisneros, más conocido como Richard Swing, creo que todos nos estamos preguntando ¿Richard Swing se ha vacunado?”.

Asimismo, Magaly Medina afirmó que los verdaderos afectados en esta situación han sido los peruanos: “Él dice esto es parte de una demolición política, los demolidos somos los peruanos que no tenemos vacuna, que no tenemos oxígeno y que no tenemos UCI porque Vizcarra se vacunó y nos dejó al resto sin nada”.

