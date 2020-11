Magaly Medina emitió su opinión sobre la precandidatura de Vanessa Terkes al Congreso de la República. Y es que la conductora aseguró que si han llamado a la actriz es netamente por la relación que tuvo con George Forsyth.

“Baila, canta, actúa, si quieres que la gente sonría, no te metas al Congreso, no seas ingenua mamita. ¿Crees que por eso te están llamando como precandidata en el partido de Acuña? No, te están llevando porque saben tu vinculación con George Forsyth. Porque en algún momento Acuña se va a enfrentar a Forsyth y le pueden sacar cositas”, comenzó diciendo.

Por otra parte, la popular ‘Urraca’ señaló que Vanessa no le quiere dar el divorcio al exalcalde de La Victoria porque espera obtener algún tipo de beneficio previo al trámite.

“La política es sucia, porque ¿Cuáles son tus galardones? A ti se te conoce por tus escándalos, porque ahora no le quieres firmar el divorcio a Forsyth, porque según nos contó él, ella no quiere firmarle el divorcio. ¿Por qué será? ¿Será que quiere algún beneficio?”, expresó.

