Magaly Medina se refirió al instinto maternal que le habría surgido a Melissa Klug luego de que naciera su hija e iniciara su relación sentimental con el futbolista Jesús Barco.

La “urraca” dijo que las declaraciones de Melissa Klug no le toman por sorpresa pues está enamorada.

“Se ha dado cuenta que Jesús es un hombre con quien puede sentirse respaldada y tiene mucha más seguridad. Sorprende, pero no me parece nada ilógico porque cuando las personas están enamoradas, pueden hacer planes”, dijo Magaly Medina en su programa “Magaly TV La Firme.

Luego, la “urraca” se enteró que Jesús Barco es su fan y hasta le envió saludo. Sin embargo, eso no hizo que le “advirtiera” que ella lo puede ampayar.

“Está ilusionada de este chico que por cierto es muy guapo. Ah, ¿Es fan del programa, a es mi fan también?, ¿Que le mande saludos? Hola Jesús, igual te voy ampayar. Acá no es que me soboneen, fan o no igual caen. Acá todos caen”.

VIDEOS RECOMENDADOS

Sheyla Rojas viviría en mansión de denunciado por estafas piramidales

Sheyla Rojas viviría en mansión de denunciado por estafas piramidales

TE PUEDE INTERESAR