Magaly Medina le echa flores a Alondra García Miró en su programa | VIDEO

La periodista Magaly Medina compartió en su programa "Magaly TV La Firme", las declaraciones de la modelo Alondra García Miró al ser consultada sobre una posible boda con Paolo Guerrero.

Alondra García Miró trató de no responder y en todo momento se mostró sonriénte, hecho que, al parecer, gustó a Magaly Medina, quien solo tuvo palabras de elogio para con ella.

La periodista Magaly Medina empezó diciendo: "Me encanta su Porsche" y luego añadió: "Ella se sonríe nomás. Es tan educada, tan simpática y tan angelical esta chica".

Posteriormente, Magaly Medina aseguró tener información confiable de que Alondra García Miró y Paolo Gurerrero se casarían en septiembre de este año.

"No contesta. Ella dice: "Ay me caso, no no me caso", pero bueno todos los rumores indican que sí, si se casan. Nosotros no tenemos por qué preguntar a los amigos, a nosotros nos mandan informes muy detallados de lo que pasa".