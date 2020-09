El programa de Magaly Medina emitió un informe sobre lo que ganan algunas figuras de la farándula con la página para adultos “Onlyfans”. Dentro de ese grupo se encuentran las modelos Macarena Gastaldo, Xoana González, Leslie Shaw, entre otros.

Una de las que más resaltó fue la intérprete de “Faldita”, quien se animó a crearse recientemente una cuenta en dicha aplicación. Sus fotos y videos más sensuales están al acceso de los seguidores por el precio de 20 dólares.

Por otra parte, la argentina Xoana González reveló que gana hasta 10, 000 dólares mensuales por esta página. Al respecto, la popular ‘Urraca’ decidió bromear con la posibilidad de crearse una cuenta en Onlyfans.

“Qué tal negocio... ¿Por qué no me meto a Onlyfans? ¿Tú crees que nadie pagaría por verme? No tampoco, una ya no está para esos trotes, con las justas una fotito por ahí, pero no para que paguen... pero los ingresos son buenos”, manifestó entre risas.

