Magaly Medina habló fuerte y claro sobre hacia los detractores que la critican por haber expuesto conversaciones que dejaron muy mal parada a Sheyla Rojas respecto al ‘amorío' que tuvo con el futbolista Luis Advíncula.

Recordemos que en dichos chats con su exrelacionista público y amigo, Irvin Vera, la rubia afirmó que tenía que “sangrar” al seleccionado con joyas, viajes, regalos antes de tener algo formal con él.

“No puedo responder por las actitudes de personas adultas que deciden qué es bueno o malo en su vida, no obligo a ninguna Sheyla a quererse tan poquito, ser tan arribista o querer el dinero de algunos hombres”, manifestó la popular ‘Urraca'.

“Soy solo una periodista que descubre los secretos que tienen algunas personas de la farándula que están en la televisión y lucran con su imagen para conseguir que alguien les pague los viajes, el shopping; Sheyla lo ha descrito bien en pocas palabras, nos hizo descubrir una realidad horrenda”, agregó.

Asimismo, la figura de ATV se dirigió a los personajes de la farándula que siempre la critican por cómo maneja su trabajo respecto a su programa.

“Aquellas que me culpan son bien caraduras y frescas para salir a hablar, cuando realmente han sido bien bravas. Por eso me río, porque hay tanta basura difamatoria y calumniadora. Si yo hubiera sido como ellas no tendría cara para juzgar a nadie, pero como no tengo nada que ocultar, porque nunca me metí con hombres casados, no tuve una relación extramatrimonial; hablan de un oscuro pasado, ¿cuál, dónde está?, en qué vida lo viví”, finalizó diciendo a Trome.

