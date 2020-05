La conductora de espectáculos Magaly Medina luce, desde hace muchos años, una esbelta figura ante las cámaras de televisión. Como se sabe, la periodista alcanzó gran popularidad durante la emisión Magaly TeVe - que se transmitió diariamente entre 1997 y 2012 - y todos los peruanos hemos sido testigos de su evolución física y sus operaciones estéticas.

En más de una ocasión ha tenido que responder a sus detractores: alguna vez una usuaria le dijo que su esbelta cintura era producto del Photoshop. “¿Por qué en tv, en tu programa Magaly, sales seca y cuadrada y hasta en este video y solo en tus fotos sales con un poquito de cintura? No abuses del Photoshop, muestra cómo eres”, escribió la cibernauta.

Al leer este comentario, la popular ‘Urraca’ dejó en claro que no edita sus fotos: “¿Crees que necesito Photoshop en un video? Te invito a verme en persona y verás lo bien que me veo. Saludos regia”, señaló. Sin embargo, este no fue el peor de los comentarios en contra de la periodista.

¿Cuál es el secreto de la esbelta cintura de Magaly Medina? La conductora ha publicado un video donde podemos ver su cuerpo real, sin retoques o fajas mágicas.

Magaly Medina ha compartido parte de su rutina de ejercicios, los cuales implican un entrenamiento para el abdomen.

“Esforzándome para bajar los rollitos”, escribió en el video que compartió en Instagram. Este es el video:

Magaly Medina - diario OJO

¿Cuál es la edad de Magaly Medina?

Magaly Jesús Medina Vela nació en Huacho, el 31 de marzo de 1963. Este 2020 cumplió 57 años de edad.

¿Cuántas veces se ha casado?

En noviembre de 2019, la ‘urraca’ reveló que se había casado tres veces.

“Soy tres veces casada, a veces hasta los periodistas me preguntan (...) La primera vez me casé a los 19 años con el papá de mi hijo, me separé a los 22 años. Me volví a casar a los 26, mi matrimonio duró siete años y estuve sola hasta que me casé hace cerca de 3 años”, explicó.

ANTES Y DESPUÉS: MAGALY MEDINA