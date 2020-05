La periodista de espectáculos, Magaly Medina, no tuvo problemas en difundir un informe hecho por su programa donde revela las denuncias que tiene el empresario Yaqoob Mubarak por incumplir promesas a las personas más vulnerables y necesitadas.

Uno de los denunciantes es Tony Palomino, director de un albergue de ancianos llamado “Los Martincitos”, lugar donde trabaja más de 30 años. Indica que el árabe le juró ayudar a los 110 adultos mayores que viven en este recinto ubicado en Villa El Salvador.

“Cuanto entró a la cocina les preguntó qué necesitaban, esta semana dijo que iban a tener cámaras frigoríficas. Desapareció, desde ese día nunca llegó, hasta hoy brilla por su ausencia”, mencionó.

Un joven de 25 años, Eder Campos, quien tiene fibrosis pulmonar también es otra víctima más de las falsas promesas. “Él me dijo que iba a apoyar, me dijo: ‘nosotros te vamos a comprar una silla eléctrica’, nunca hicieron nada, pero me hicieron firmar un acuerdo confidencial donde no podía denunciarlos", reveló el joven.

Al respecto, Magaly expresó su indignación por el mal proceder del árabe, que juega con las emociones de las personas más necesitadas.

“Llegó a nuestro país como un ángel para regalar a todo el mundo, parece que era la navidad de toda la gente pobre, siempre está diciéndole a todo el mundo que le va a regalar esto o lo otro. Pero digo, ¿de donde es multimillonario? Hemos buscado por todos lados para tratar de averiguar, si es familiar de un jeque, pero nada, parece que interpretaran un show”, mencionó la ‘Urraca’.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Perú: comerciantes invaden alrededores del Mercado de Frutas