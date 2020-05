Tula Rodríguez reveló que decidió no sacar a su hija a la calle ahora que el Gobierno ha permitido que los niños de algunos distritos puedan disfrutar de breves paseos en medio de la pandemia.

Según Tula, su hija Valentina se encuentra ocupada con sus tareas del colegio y la ayuda a atender a Javier Carmona.

“En casa hemos decidido ya no contarlos y pasar el tiempo cuidándonos en casa todos juntos. Vale y yo hemos hablado y decidimos que esta semana no vamos a salir, ella hoy por hoy está pasando una situación distinta pero me ayuda muchísimo en la casa, con sus tareas del cole, con la comida de papá, lo atendemos juntas, limpiamos juntas”, escribió Tula Rodríguez en su cuenta de Instagram.

La conductora explicó que tomaron la decisión para cuidar la salud de su padre y de su esposo: “Tenía muchas ganas de salir pero sabe que salir también es riesgoso para #DonTulo y también para su papi. sabemos que por ahora lo mejor será no salir, la otra semana veremos cómo van los días”.

“Ella es buena y comprende que lo mejor será quedarse en casa a disfrutar de papito. No juzgamos a los que deciden salir porque cada persona tiene sus propios cuidados y casos diferentes”, agregó.

Asimismo, Tula Rodríguez dedicó emotivas palabras a su hija: “Gracias Dios por darme una niña tan buena y tan noble, definitivamente ella está hecha para la guerra. Formemos a nuestros hijos fuertes porque la vida cambia y sin aviso. Valentina fue el nombre que eligió Javier, al inicio no estaba muy de acuerdo pero ahora entiendo porque ese nombre fue lo mejor que le pudo poner. Valentina = Valiente Los queremos a todos gracias por sus lindos comentarios!!!”.

VIDEOS RECOMENDADOS

Ezio Oliva despidió a Karen Schwarz antes del nacimiento de su hija

Karen Schwarz entró en trabajo de parto - diario Ojo