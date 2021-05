Magaly Medina utilizó unos minutos de su programa para hablar de la nueva iniciativa social que plantea que los abuelitos puedan ir votar en las Elecciones Generales 2021 pese que no están obligados por ley.

“En las redes sociales hay una iniciativa civil, creo yo que no proviene de ningún lado político, pero a mi me ha dado muchísima ternura y me ha emocionado ver a muchos mayores, muchos señores, muchos ancianos salieron a decir por quién van a votar”, indicó en un primer momento.

Recordemos que esta campaña social se viralizo en rede sociales. Y es que muchas personas de la tercera edad han expresado su deseo por acudir a su local de votación y elegir entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Pedro Castillo (Perú Libre).

Tras ver esta iniciativa, la “Urraca” expresó toda su admiración por los abuelitos que piensan acudir a ejercer su voto el próximo domingo 6 de junio.

“Es una iniciativa que creo que solamente la gente estúpida y corta de mente podrán criticar, yo la saludo, la saludo porque es la gente que ha vivido las peores etapas y muchas etapas de la historia republicana del Perú. Yo lo voy a poner porque a mi me ha emocionado y es una iniciativa que deberíamos aplaudir “, añadió.

Dos tendencias radicalmente opuestas se disputarán la presidencia de Perú en segunda vuelta: la izquierda de Castillo y la derecha de Fujimori.

