En la reciente edición de “Magaly TV, La Firme”, la “urraca” Magaly Medina se burló de Anthony Aranda, quien fue ‘choteado’ por sus compañeros de “Esto es guerra” ya que no fue invitado al cumpleaños de del español Fabio Agostini.

“El tiene como un aura de antipaticón, ¿no? Como se cree el más churro entre los churros y se alucina yo no sé que porque a nadie le ha ganado aún, entonces lo chotean de todo (...) El primer día de la foto de grupo lo chotean, cumpleaños de alguien, lo chotean, hasta el de la voz en off fue, pero a él no lo invitan”, se burló Magaly.

Asimismo, señaló que el popular ‘activador’ no tuvo mayor mérito que ser pareja de Melissa Paredes para ingresar al conocido reality de América Televisión.

“Pobre, ¿Qué quería? Su mayor mérito fue serruchar al ‘Gato’ Cuba, nada más. Dicho sea de paso, eso no es ningún merito. Su otro talento es ser bailarín, pero en este país hay muchos y hasta más talentosos (...) Estaban todos, conocidos, desconocidos, el que reparte los sanguches, menos él”, agregó entre risas.

Como se sabe, a la reunión asistieron todos los integrantes hombres: Rafael Cardozo, Patricio Parodi, Said Palao, Hugo García, Facundo González, Jota Benz, Arian León y hasta ‘Mister G’, Jaime Guerrero.

