Magaly Medina no dudó en arremeter contra Laura Borlini por cuestionar el trabajo de su equipo de investigación sobre el ampay de Jean Paul Gabuteau, aún pareja de Silvia Cornejo, con su expareja Analía Jiménez.

La popular ‘Urraca’ comenzó diciendo que se sentía halagada porque otros programas usaran sus ampays, pero no dudó en mandarle un misil a los que critican su trabajo.

“Son una pulguita dentro del firmamento televisivo... como un programita que tiene Laura Borlini en Panamericana Televisión, que tiene 0.0000 de rating. Yo no tendría que hablar de ella porque es como una mosquita que va volando y fastidia, pero no te molestan finalmente", comenzó diciendo.

“Cómo se atreven estos opinólogos, qué diablos son, jamás han hecho un programa periodístico de espectáculos, no saben cómo se trabaja”, agregó muy molesta.

Recordemos que la presentadora argentina puso en duda el ingreso de los urracos a dicha playa. “Yo he ido un montón de veces a ‘La Jolla’ y a ‘La Jolla’ no entras así no más, es una playa muy lujosa, donde tienen casa personas de muchísimo dinero y los controles en la puerta son tremendos”, mencionó.

“O sea, discrimina... Qué tienen mis investigadores que no tengas tú, que no los puedan dejar entrar. Por favor, también se pueden disfrazar... si hay grandes estafadores vestidos de terno y corbata”, dijo a modo de broma.

