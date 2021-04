Magaly Medina no se calló nada y arremetió con todo contra Macarena Vélez, a quien cuestionó fuertemente por los distintos viajes que viene realizando a distintas partes del mundo.

“Otra que no sé de dónde tiene mérito... Macarena no está en la televisión, no ha heredado una fortuna de algún familiar, pero pareciera, o de repente encontró un tesoro escondido en el jardín, pero se dedica a viajar un montón”, comenzó diciendo.

Y es que la popular ‘Urraca’ enfureció al saber que la exchica reality no habría cumplido con votar en estas Elecciones 2021 por irse de viaje con motivos de pura diversión.

“Se dio el lujo de no votar, de no ser miembro de mesa, le llegó altamente, vino un rato, y se fue de nuevo. Que rica vida, cuando sea grande quiero ser como Macarena. Ella promociona una tienda virtual de zapatos, pero yo digo ¿tanto le dará?”, expresó.

“Hay influenciadoras como Pía Copello o Natalie Vértiz que sí son top y ganan bastante en las redes sociales, ¿pero estas chicas qué hacen? Debe tener un chanchito bien grande o alguien le dejó un fideicomiso para que se dedique a viajar toda la vida”, finalizó diciendo.

