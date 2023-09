Magaly Medina inició su programa arremetiendo contra Tilsa Lozano, quien la tildó de ‘incapacitada’ al recordar una entrevista que la conductora de TV le realizó hace varios años.

Cabe mencionar que Tilsa también mencionó que, cuando se encontraba en la calle, muchas personas la aplaudían y la felicitaban, por su desenvolvimiento al estar frente a Magaly Medina.

“¿Bien conchuda, no?, en este mundo de la televisión hay tantas caras duras, con una frescura miente”, expresó muy molesta Magaly Medina.

Luego continuó con: “no podíamos hablar del Loco Vargas, que yo no le podía decir amante en su cara pelada, ustedes creen que a mí me falta boca, valentía, para sentar a una de estas mujeres a las que yo desprecio por completo y no decirle en su pelada cara, ‘fuiste una sinvergüenza’. Eso era lo que ella quería evitar, ella puso sus condiciones, y lo que es peor, ese canal donde no me querían nada, Latina, aceptaron todas sus condiciones y me obligaron a mí a sentarme con ella”.