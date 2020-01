Magaly Medina asada con Patricio Parodi por demanda y le dice todo esto [VIDEO]

Magaly Medina acudió al 12 Juzgado Penal para rendir su manifestación por el juicio que le entabló Patricio Parodi basándose en la entrevista que la periodista le hizo a Antonio Pavón el pasado 10 de enero. La figura de Latina se apersonó a las 9:30 a.m. acompañada de su abogado y señaló a la prensa que esta demanda no debía ser, pues ella nunca dijo que el capitán de Los Leones fuera gay.

En la demanda, Patricio Parodi señaló que se dañó su honor y reputación, al insinuar que es homosexual y que ello le habría originado problemas con su pareja (Sheyla Rojas) y su familia. "Es una denuncia de la cual no sé que tengo que ver. Yo le hice una entrevista a Antonio Pavón y habló sobre Patricio Parodi. Como él no ha venido a rendir su manifestación yo he decidido acogerme a mi derecho constitucional de guardar silencio. Es bien raro que un querellante no venga. Cómo puedo declarar sin saber lo que él está diciendo. Mis abogados me aconsejaron que no hable", señaló Magaly Medina a la prensa.

Consultada qué opina sobre la reparación civil de un millón de dólares, que Patricio Parodi está pidiendo, dijo que "¿a mí por qué? ¿Yo que dije? ¿Qué hice?. Es abrsurdo y tonto porque ya pasó casi un año de eso. Estos chicos no deberían hacer perder el tiempo. Ahora creo que Parodi y Pavón son amigos, de repente fuman la pipa de la paz. Se amistan, se van y toman unos tragos y hablan de Sheyla (Rojas) y todo arreglado", subrayó.

Interrogada sino dejó entrever que Patricio Parodi era gay, lo descartó. "¿Quién es gay? Yo no, además así te dijeran gay no es insulto. Me sentiría honrada si tengo un hijo gay y lo diría orgullosamente. ¿Por qué sería un insulto? Por eso, yo no tengo que ver acá, soy invitada en esta fiesta en la que no participé, sólo entrevisté", refirió.

PROGRAMA CON LUZ VERDE

Respecto a cuándo sale su nuevo programa por canal 2, Magaly Medina manifestó que "ya sale la campaña ahorita. ¿Yahaira Plasencia? Ya lo verán", acotó.

Cabe destacar que en la demanda presentada el 10 de marzo en la mesa de partes de Juzgados Penales por la abogada Tatiana Bardales, quien representó a Paolo Guerrero en el juicio que tuvo con Magaly Medina, también se consigna a Antonio Pavón y Martín Suyón.





Tilsa Lozano tilda de "huachafa" a Magaly por presumir su anillo de bodas

¿Yahaira se reconcilió con Jerico? Esto dijo el cantante de Tus Protagonistas

Yahaira Plasencia: ¿Qué dijeron Tus Protagonistas sobre la supuesta infidelidad?

Paula Arias: Yahaira Plasencia cometió bastantes errores