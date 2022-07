Fuertes declaraciones. Magaly Medina sorprendió a propios y extraños al utilizar unos minutos de su programa para referirse a Hernán Barcos y su desempeño como jugador de Alianza Lima. Y es que la conductora se animó a comparar las acciones que viene teniendo el jugador argentino, y Jefferson Farfán por su parte.

Recordemos que el delantero extranjero no solo viene teniendo un gran desempeño en la cancha, sino que también se ha ganado la admiración de toda la hinchada por sus distintas labores sociales, como la vez que le regaló un departamento a la nana de sus hijos.

“Me da esperanza, me siento positiva, ojalá algunos jugadores de fútbol aprendieran de personas así. Yo tengo una idea preconcebida de los jugadores de fútbol. Luego de haber ampayado y conocido a los futbolistas a largo de estos 25 largos años, me saco el sombrero por gente así. No debemos generalizar y yo ya no lo voy hacer, porque creo que Barcos sale del común denominador de los jugadores de fútbol. Él tiene un gran corazón y liderazgo dentro de Alianza Lima”, comenzó diciendo la popular ‘Urraca’.

“Creo que él es un padre de familia que comparte con su esposa y se preocupa por sus hijos. Creo que él es un hombre que jamás faltaría a actos importantes de la vida de sus hijos como la primera comunión, hechos que nos tiene acostumbrados Jefferson Farfán, pero que la hinchada se lo ha perdonado, mientras que él no perdona nada y no perdona a nadie que le diga esas cosas”, agregó.

Por último, la conductora de ATV señaló que con los hechos demostrados y con el último acontecimiento, que terminó en golpes, entre la ‘Foquita’ y Paolo Hurtado, Hernán Barcos sería considerado como el nuevo líder máximo del equipo blanquiazul.

