¡Sin piedad! Magaly Medina no se calló nada y se refirió al fin del programa “Mujeres al Mando”, quienes hoy viernes 25 tuvieron su última edición, debido a que los sacaron del aire de Latina TV por baja audiencia.

Frente a ello, la popular ‘Urraca’ mencionó que el magazine matutino no tenía “nada que celebrar”, debido a que siempre fue un espacio televisivo que “nunca pegó” con el público televidente.

“Mujeres al mando celebró tres años al aire, pero yo no sé por qué había motivos para celebrar, si hoy fue su último programa y no es que ellos se retiraran, sea un descanso, los retiraron de la programación, les dijeron hasta aquí no más van, ya lo intentaron todo, cambiaron ocho mil veces de conductores y hoy se pusieron en el set grande Yo Soy, armando toda una parafernalia”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la figura de ATV comentó que pese a todos los esfuerzos que hizo el equipo de producción de Latina, ‘MAM’ nunca fue elegido como una buena opción por parte de la teleaudiencia.

“Desde un principio estuvo marcado como un fracaso, se van del aire y hacen un fiestón... Yo realmente no entiendo, como si estuvieran saliendo por la puerta grande, cuando están saliendo por la puerta de atrás, la chiquitita”, agregó entre risas.

