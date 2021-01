La periodista Magaly Medina aseguró que Renzo Schuller y Johanna San Miguel serían presentados en la nueva temporada de “Esto es guerra”.

Durante el programa “Magaly TV La firme”, la “urraca” afirmó que el ingreso de Johanna San Miguel estaría confirmado, mientras que Mathías Brivio no había querido volver.

“¿Y ya regresó Johanna San Miguel o todavía no la han presentado hoy día? No la han presentado hoy día, pero sí va a regresar. Johanna San Miguel regresa, a Mathías Brivio parece que no lo pudieron convencer para que regresara, pero querían el origen”, dijo Magaly Medina.

En ese sentido, la periodista explicó que mientras Gian Piero Díaz sería equipo nuevamente con Renzo Schuller, Johana iría al lado de Jazmín Pinedo.

“Johanna San Miguel ya está como parte de “Esto es guerra”, seguramente mañana la presentarán, o pasado. ¿Al lado de quién volverá? De lado de Jazmín Pinedo ¿no? porque María Pía Copello sigue vacacionando en Miami y dudo mucho que esté con ganas de volver a “Esto es guerra”. Supongo que (Jazmín) será su pareja ahora””.

De acuerdo a la “urraca”, alguien le habría revelado el gran secreto de EEG: “Uy, ya les arruiné la sorpresa, ¿era sorpresa, no? Ah bueno, cuando me cuentan algo no me lo puedo callar, lo siento. Por lo menos en la tele no me lo puedo callar”.

