Magaly Medina no dudó en disparar con todo contra Mario Irivarren y Luciana Fuster, quienes a través de su programa radial comentaron sobre el tan sonado ampay de Jackson Mora.

“La paran fregando a Tilsa con su novio a raíz de que Peluchín subió una foto del hombre almorzando con una amiga. Ya la friegan a la pobre Tilsa de que ya la engañaron, no tiene nada de malo que salga con una amiga. ¿Cuál es el problema? Yo no le veo nada de malo”, fue lo que comentó el combatiente.

Y es que a la popular ‘Urraca’ le molesta que no le hayan dado los créditos de dichas imágenes, pues recordemos que su programa sacó en exclusiva el video de la pareja de Tilsa Lozano hace algunos días.

“Ese nivel de comunicadores que tenemos en el país, y encima como no quieren darme el crédito, hablan de otro programa de televisión. No son fotos, ignorantes, son videos, hay que informarse bien... Así es cuando se tiene a gente que no sabe informar al público”, expresó indignada la periodista.

“Creen que le hacen un bien al público diciéndoles mentiras, pero los comunicadores tenemos que ser leales a la verdad, pero este par de calabazones, desnaurados, pobrecitos ellos, la naturaleza no les dio más y ellos tampoco han trabajado para alimentar su cerebro, solo educan sus músculos”, finalizó diciendo.

