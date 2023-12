La conductora de espectáculos Magaly Medina arrancó su programa “Magaly TV La Firme” celebrando la salida de la periodista Juliana Oxenford de ATV. Durante la despedida Oxenford, se dejaron entrever insinuaciones sobre alguien detrás de su inesperada salida, y finalmente la ‘Urraca’ hizo una fuerte revelación.

En días anteriores, la conductora de noticias había explicado que ya no era bienvenida en el canal y que no le quedaba más opción que poner fin a su contrato. Su despedida se llevó a cabo con un visible pesar por el fin de su programa ‘Al Estilo Juliana’. Sin embargo, los comentarios de la periodista no le gustaron para nada a Magaly quien respondió con todo.

“ Ahora que ya no estás, te lo puedo decir. Yo no he pedido tu cabeza, ahora no, este año no. Yo pedí tu cabeza cuando comenzaste con tu discurso castillista. Yo no soy aprista, ni fujimorista, no me pongan etiquetas, yo soy de derecha ”, expresó la conductora.

Posteriormente, la conductora continuó con sus reclamos hacia Juliana Oxenford: “ Si la pedí, cierto, pero la pedí hace tiempo, cuando hablaba de eso y defendía a Castillo. (...) Te lo digo, si lo pedí, pero soy la última rueda del coche, pero no me hicieron caso y te renovaron el contrato ”, mencionó.





