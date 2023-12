Samantha Batallanos presentó una denuncia contra Jonathan Maicelo por agresión física y psicológica. Ayer, 14 de diciemnre, el boxeador se pronunció al respecto en redes sociales y aseguró que su expareja lo extorsionó con 50.000 soles.

Durante una entrevista con ‘Magaly TV: La Firme’, la exMiss Grand desmintió las acusaciones del deportista y aseguró que la está difamando.

“ Creo que estos son los manotazos de ahogado que está dando debido a que me han dado ya las medidas de protección y eso, legalmente, a él lo clasifica en calidad de agresor y a mí en calidad de víctima. Entonces, él lo que necesita ahora es una salida porque todo se está derivando a la Fiscalía Penal como violencia contra la mujer. Está asustado ”, declaró Batallanos para el programa de Magaly Medina.

Samantha Batallanos también sufrió violencia verbal por parte de la mamá de Maicelo: “Yo estaba a punto de denunciarla”

Samantha Batallanos regresó al programa de Magaly Medina de manera virtual, con el propósito de desmentir categóricamente las afirmaciones de Jonathan Maicelo, quien alega haber sido víctima de agresiones por parte de ella. Además, la modelo reveló por primera vez que la madre del boxeador también la agredía sicológicamente.

“Él dice que yo me metí con su mamá, pero nosotros ni siquiera hablamos de su mamá ese día. Algo que yo no he dicho es que su mamá me ha agredido múltiples veces de la peor manera. Me ha insultado y él me decía: ‘Mi mamá está celosa, cada vez que estoy con alguien se pone así’”, contó Samantha Batallanos.

Luego continuó con: “Hemos tenido episodios horrendos en su gimnasio, donde su mamá me insultaba de la A hasta la Z y de verdad era traumático. Yo estaba a punto de denunciarla, se metió a al gimnasio, al cuarto de nosotros sacó mis cosas, mis sacos y mis tacos y se los llevó a su casa en el Callao como una especie de venganza, y yo jamás le hice nada”.

